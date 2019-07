Kiss Kiss - Arsenal-Pèpè, Napoli alla finestra in attesa di sviluppi. Lozano resta nome sempre caldo

Hirving Lozano è un calciatore che il Napoli sta trattando da oltre un mese e mezzo. Qualora non dovesse concretizzarsi la pista Nicolas Pèpè il Napoli si fonderebbe sul classe ’95 del Psv, che tanto piace a Carlo Ancelotti stregato dalle giocate del messicano dall’ultimo mondiale. Lo rileva la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che spiega come in ogni caso il Napoli resti alla finestra sul futuro dell’ivoriano del Lille, in attesa di capire se siano vere le voci dell’accordo raggiunto con l’Arsenal.