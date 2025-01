Kiss Kiss - In arrivo un centrocampista: non sarà Frattesi. De Vrij primo obiettivo per giugno

Si accende il mercato del Napoli con Casadei ora in pole per il centrocampo. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Frattesi? Non giocherebbe nemmeno a Napoli, poi l’Inter chiede 40 mln. Il Napoli farà un’operazione per sostituire Folorunsho, prenderà uno tra Casadei e Fazzini. De Vrij è la prima scelta per la difesa per l’anno prossimo. Il Napoli sta monitorando anche Rashford per l’immediato, per il futuro monitora Duran”.

