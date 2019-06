Kiss Kiss - Psg piomba su Allan, Giuntoli torna su Seri: giovedì ha incontrato i suoi agenti

Psg su Allan ed il Napoli torna su un vecchio obiettivo di mercato. Lo racconta la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che spiega come il Napoli si starebbe muovendo per trovare un eventuale sostituto del brasiliano. Il nome che può diventare caldo è quello di Jean Seri, centrocampista in forza al Fulham classe ’91, che il Napoli aveva già seguito in passato. Secondo quanto raccontato, lo scorso giovedì la dirigenza del Napoli ha incontrato l’entourage del calciatore per discutere di un eventuale trasferimento in azzurro.