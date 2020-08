KKN - Insigne, filtra ottimismo: lesione quasi impercettibile

C'è molta apprensione per le condizioni di Lorenzo Insigne, in vista del match per la sfida contro il Barcellona. In giornata è arrivato il bollettino medico da parte della società, che ha chiarito come la situazione del capitano azzurra non sia particolarmente preoccupante. Ulteriore conferma arriva dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro: come riportato da Diego De Luca filtra ottimismo dalla società: la lesione contratta dal giocatore è quasi impercettibile, il che provoca un moderato ottimismo, legato anche al fatto che lo stesso giocatore sta lavorando per recuperare.