KKN - Mertens, la firma entro due settimane: tre motivi hanno convinto il belga

Il futuro di Dries Mertens sembra aver trovato una svolta importante. A dare le ultime è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che ha confermato la vicina conclusione positiva della trattativa tra il Napoli e l'attaccante belga: "Il Napoli non ha rialzato l'offerta presentata nei mesi precedenti, l'offerta resta la stessa: contratto biennale più uno opzionale. Lo stesso Mertens, dopo aver ascoltato le proposte che gli sono state fatte da più parti, ha capito che la soluzione Napoli è la più congeniale per il suo futuro. Sta bene a Napoli, il contratto è vantaggioso ed a Napoli continuerà ad essere al centro del progetto. Ha rifiutato Inter e Chelsea, la firma non c'è e la sensazione è che non possa arrivare prima di due settimane.

Il Napoli è pronto ad ascoltare Dries per un eventuale futuro all'interno del club, dipenderà da cosa vorrà fare il ragazzo, se allenare o fare il dirigente. Il matrimonio con Mertens potrebbe essere più duraturo".