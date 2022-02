Koulibaly e Anguissa in quarantena al rientro dal Camerun? Gli altri casi in Serie A lo smentiscono

Sta circolando nelle ultime ore una voce, partita dall'intervista a Radio Punto Nuovo della direttrice dell'ASL Napoli 2 Nord, circa la possibilità che Kalidou Koulibaly e André-Frank Zambo Anguissa vengano bloccati al rientro dal Camerun, dove stanno disputando la Coppa d'Africa, e debbano osservare un periodo di quarantena che metterebbe a rischio la loro presenza nel big match del 12 febbraio contro l'Inter.

Il precedente Milan.

Si fa sempre molta confusione con le normative Covid-19, allora non resta che affidarci agli altri casi simili che riguardano la Serie A. Ismael Bennacer, algerino del Milan, non appena rientrato in Italia era già in campo a sfidare la Juventus. Il compagno di squadra Franck Kessié, ivoriano tornato ieri, si è allenato a parte, oggi ritroverà l'allenamento in gruppo e dopodomani sarà con ogni probabilità titolare nel derby.

L'altro caso e la conclusione finale.

Omar Colley, gambiano della Sampdoria, è appena tornato a Genova e ha subito svolto allenamento in gruppo a Bogliasco. Insomma, niente isolamento, né per l'uno né per l'altro. Pertanto, a questo punto, è lecito immaginare che anche per Koulibaly e Anguissa le cose andranno così. E che, soprattutto, contro l'Inter saranno a disposizione di Luciano Spalletti.