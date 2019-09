Koulibaly: "Vinceremo noi, ci crediamo nonostante il ko. Autogol? Mi sono ripreso. Napoli ti ama..."

"Napoli non ti tollera, ti ama", è il virgolettato di Kalidou Koulibaly pubblicato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ne ho avuto testimonianza e ripetutamente, non solo nei momenti felici che ti regala il calcio ma anche nella quotidianità. Una delle giornate dure, quella dopo l’autorete con la Juventus, me l’ha addolcita la gente. Ho già dimenticato tutto. Ripreso? In fretta. La Juventus è anche il gol del 22 aprile? Ho sentito vibrare Napoli in ogni angolo del Mondo.

De Laurentiis ha rifiutato cento milioni per me? E ha fatto male...Ora sarebbe più ricco (ride, ndr). Ma ha deciso così perché mi vuole bene. Ne valgo 150? Questa è buona...Il mercato è strano, è fatto così. Chi vincerà lo Scudetto? Il Napoli. E lo scriva. Noi ci crediamo, la sconfitta di Torino non lascia tracce. E poi il campionato è appena cominciato".