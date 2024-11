Kvara, a meno di colpi di scena non è da escludere un'ipotesi sul rinnovo

vedi letture

Questa è la situazione secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica.

Il problema nella trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia è soprattutto la clausola: l'entourage del giocatore georgiano la vuole attorno agli 80 milioni di euro, mentre il Napoli chiede che sia fissata ad una cifra superiore ai 100 milioni, per l'esattezza 120. Questa è la situazione secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica.

Il quotidiano spiega come la situazione al momento sia in stand-by. Sul calendario delle parti non è previsto in un incontro a breve. E non è escluso, salvo colpo di scena comunque possibili, che le parti si diano appuntamento direttamente a fine stagione. Come spiega il quotidiano, senza prolungamento la partenza del numero 77 è un'ipotesi quanto meno da considerare: oltre il Barcellona, anche il Manchester United si è messo in fila come spettatore molto interessato della vicenda.