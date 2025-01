Kvara-Psg, Moretto a sorpresa: "Mi dicono affare da 70mln pagabili in tre anni"

"Kvaratskhelia? Mi dicono che alla fine saranno 70 milioni di euro pagabili in tre anni”. A dirlo è Matteo Moretto, giornalista di Relevo, esperto di mercato, nella sua intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. In primo piano il futuro del georgiano ma anche il rinnovo ormai ad un passo per un titolarissimo di Conte.

“Olivera? Siamo alla fine della trattativa, l’accordo per il rinnovo col Napoli è totale, mancano solo le firme. Il Napoli procede anche per il rinnovo di Anguissa, Rrahmani e Lobotka. Per Olivera si tratta di un rinnovo fino al 2030 con un ingaggio da 2 mln netti più 500mila euro di bonus.

Rinnovo Meret? Il Napoli ad ottobre era vicinissimo al rinnovo, l’accordo c’è già ma è un accordo diverso da quello che c’era ad ottobre. Le parti hanno deciso di fare un rinnovo fino al 2026 con opzione di un altro anno.

Garnacho? Non mi sono ancora esposto perché credo che il Manchester United non sia un club facile con cui trattare. Ci sono dei giocatori in uscita come Rashford, ma per Garnacho il Man Utd spara alto".