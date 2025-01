Kvara-PSG, si chiude in settimana! Cifre, dettagli e il punto sulle contropartite

Khvicha Kvaratskhelia è sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Oggi, come preannunciato da Antonio Conte in conferenza stampa, non sarà in campo contro l'Hellas Verona. E con la maglia azzurra non lo vedremo mai più, visto che la settimana che verrà sarà quella della chiusura dell'affare. A ribadirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Poi, la prossima settimana, sarà tempo di chiudere la trattativa tra Giovanni Manna e Luis Campos, i rispettivi uomini mercato: tra 75 e 80 milioni, con il possibile inserimento di Milan Skriniar (29) nell’operazione, magari in prestito fino a giugno e poi si vedrà. Conte lo conosce bene, insieme hanno vinto lo scudetto all’Inter, ma il Napoli è forte anche del fatto di avere l’accordo con Danilo (33), nell’attesa che si svincoli dalla Juve".