Kvara vs Dybala, i due Giotto della A: non solo fantasia, un dato ne certifica l'efficacia

Napoli-Roma sarà anche (se non soprattutto) la sfida tra i due calciatori più fantasiosi, ma anche efficaci, dell'intero campionato: Khvicha Kvaratskhelia contro Paulo Dybala . Sulle pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola troviamo un focus su questa sfida nella sfida, Kvara contro la Joya:

"I due Giotto del campionato, in definitiva gli ultimi due, i migliori due, saranno in esposizione contemporaneamente, nel festival della fantasia e della creatività che comunque non lascerà indifferenti. Poi si sa che il risultato magari lo decidono gli Osimhen e gli Abraham, che il possesso e la pressione saranno gli altri ad applicarli e a imporli. Ma il tocco magico, il dribbling imprevedibile e la rifinitura impensabile, quelli sono affare esclusivo e riservato.

Dybala e Kvara, Kvara e Dybala, la riserva indiana di un altro calcio e di un talento superiore. Che poi, se vogliamo, non è solo poesia, perché casualmente gli statistici documentano come abbiano tutti e due a carico 7 gol, per niente fuffa, più quel dato singolarmente comune di 55 e 54 tiri in porta (55 Kvara e 54 Dybala). Questo per dire che dovremmo anche smetterla di considerarli solo un lusso supplementare e impalpabile: quando un allenatore punta sulla fantasia, la fantasia sa essere dannatamente efficace. Cioè decisiva.