Kvaratskhelia: "Con l'Atalanta ho esultato poco? C'è un motivo preciso"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia ha parlato a Geo Team dal Gran Galà del Calcio. Tanti temi trattati, dall'abbraccio con Spalletti a Milano al sogno Real Madrid di bambino. Ma non solo.

Gli fanno notare che dopo il gol all'Atalanta, la prima con Mazzarri in panchina, ha esultato con prudenza, quasi mascherando la felicità, lui che esplode ad ogni gol: "Eravamo reduci da un periodo difficile e pesante, ma in realtà in quel momento pensavo di essere in fuorigioco. Ogni gol mi emoziona. Voglio continuare a segnare per rendere felici i tifosi".