Kvaratskhelia: "Felici di aver battuto il Liverpool, ora testa al Glasgow. Ci sarà atmosfera elettrica"

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Daily Record: "Giocare la Champions League è il sogno di qualsiasi calciatore. E' presto per dire dove possiamo arrivare nel girone, ma diremo la nostra. Siamo molto contenti di aver battuto uno dei club più prestigiosi d'Europa come il Liverpool ma fa già parte del passato. Dobbiamo pensare alla gara di Glasgow. Non sarà un match facile perché loro giocheranno davanti al loro pubblico, sappiamo dell'atmosfera elettrica che si respira su quel campo. Spingeranno molto per portare a casa un buon risultato ma confidiamo in noi stessi e nel poter andare a fare risultato anche lì".