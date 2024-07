Kvaratskhelia incedibile, ADL lo ha ripetuto fino alla nausea al Psg: il retroscena

vedi letture

Khvicha Kvaratskhelia è stato ripetutamente definito incedibile - fino alla nausea - nonostante sia al centro di una delicata trattativa di rinnovo e contestualmente il Psg gli abbia fatto girare la testa offrendogli 11 milioni a stagione. A dirla bene, a giugno per il suo cartellino i francesi hanno messo sul tavolo 110 milioni, ma la risposta di De Laurentiis è stata negativa. E senza repliche. Lo scrive il Corriere dello Sport. Così non bastano i 200 milioni offerti per lui e per Osimhen.