Kvaratskhelia vuole restare, ma chiede clausola 'alla Osimhen' per il rinnovo

Sono giorni decisivi per il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia. Possibile incontro tra il suo agente e il ds Manna nelle prossime settimane. Il georgiano vuole restare a Napoli ma serve l'accordo decisivo tra le parti.

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, la proposta del club è la seguente: 5 milioni più bonus di base, così da arrivare a pareggiare lo stipendio da 6 milioni di Lukaku, più l’apertura a trattare l’inserimento di una clausola rescissoria in stile-Osi prima maniera (superiore a 100 milioni). Controproposta dell’entourage dell’attaccante: 8 milioni di base con tanto di clausola rescissoria di livello-Osi seconda maniera (inferiore ai 100).