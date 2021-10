L'acquisto che il Napoli deve fare per il rinnovo di Insigne

"Il Napoli deve di fatto riacquistarlo" scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando del rinnovo di Lorenzo Insigne. Una frase ad effetto che fa riflettere. Insigne, a quanto pare, avrebbe chiesto 7 milioni alla firma per il rinnovo. Oltre allo stipendio, il capitano ha chiesto un bonus extra. Di fatto, è come se il Napoli dovesse riacquistare il cartellino. Un controsenso, ma una moda consolidata nel calcio moderno. Ma è una cifra che fa riflettere: Hamsik costò 5.5 milioni e Lavezzi proprio sui 7 milioni di euro. Insigne, cresciuto nel vivaio, costerebbe la stessa cifra. Per questo motivo, e non solo, il rinnovo è ancora distante. C'è ancora ampio margine di manovra, ma le richieste iniziali del calciatore hanno spiazzato De Laurentiis e per questo motivo, ad oggi, non si intravede ancora la fumata bianca.