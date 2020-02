"L'anno scorso ci ho sbattuto i denti", Gattuso e il retroscena su Politano

Politano piaceva al Napoli già due anni fa ma è arrivato ora anche grazie all'ok di Gattuso. L'allenatore stimava l'esterno ex Inter, un motivo in più per convincersi ad acquistarlo, anticipando il futuro quando, con l'addio di Callejon, ci sarà un vuoto sulla corsia destra. Oggi, in conferenza stampa, l'allenatore azzurro ha così parlato di Politano: "E' forte, ci darà una grandissima mano, l'anno scorso ci ho sbattuto i denti perché non sono andato in Champions per un punto e lui ha fatto la differenza in quell'Inter". Una conferma ulteriore della stima che nutre nei confronti dell'esterno cresciuto nel settore giovanile della Roma. Un giocatore che cambierà volto all'attacco, un mancino atipico, in organico, che gioca a destra ma accentrandosi, abile nei dribbling ma anche un discreto realizzatore, un lottatore che non tira indietro la gamba e che non avverte la pressione, come dimostrano le ottime prestazioni a San Siro, con la maglia dell'Inter, in uno degli stadi più difficili da vivere. L'acquisto che serviva per ravvivare il reparto offensivo già da domani: Politano sta bene, è stato convocato e Gattuso potrebbe già decidere di dargli fiducia. Stavolta da alleato. Una gran bella notizia.