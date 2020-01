L'annuncio a sorpresa di Gattuso sul mercato

"Spero arrivi Lobotka e poi...nulla". Queste le parole di Gennaro Gattuso alla Rai commentando il mercato del Napoli. Risposta sintetica da parte dell'allenatore azzurro che, sin dal primo giorno, ha chiarito che non preferisce parlare di argomenti che riguardano cose extra-campo. Il suo è sembrato un annuncio a sorpresa, come a dire: arriverà solo Lobotka e poi basta, nessun altro colpo. Una 'notizia' che sorprende rispetto agli ultimi movimenti ma che ha un 'senso numerico' pensando alla rosa: i prossimi eventuali acquisti, infatti, saranno legati a qualche cessione. Potrebbe arrivare un terzino sinistro solo in caso di cessione di Ghoulam e potrebbe arrivare un attaccante, magari un esterno, solo se uno tra Mertens e Callejon dovesse andar via subito e non in estate. Una cosa è certa: il mercato non è finito. In attesa dell'annuncio ufficiale di Lobotka, la priorità sarà smaltire l'organico - in uscita Tonelli, Gaetano, Younes - e poi tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Dovranno essere allettanti per convincere il Napoli a prenderle in considerazione.