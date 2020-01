L'annuncio della Gazzetta: "Demme titolare contro il Perugia"

Diego Demme subito in campo dopo l'ufficializzazione del suo acquisto arrivata nella giornata di sabato. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come l’ex capitano del Lipsia abbia già espletato tutte le pratiche del trasferimento e domani pomeriggio dovrebbe essere titolare contro il Perugia, nella gara di coppa Italia che vale l'accesso i quarti di finale della competizione nazionale. Il quotidiano aggiunge: "Avrà la possibilità, Gattuso, in questo modo, di far riposare Fabian Ruiz, le cui condizioni fisiche non convincono, e di provare la mediana con il regista".