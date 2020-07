L'Equipe - Niente Premier, Osimhen ha scelto il Napoli ma gli ex agenti minacciano azioni legali

Victor Osimhen è destinato al Napoli, scrive la stampa francese (e già ieri un esperto di mercato francese ha rivelato che la firma sarebbe ad un passo). Quest'oggi il quotidiano sportivo L'Equipe sottolinea che il ritardo è dovuto al cambio di agente, con gli ex agenti che minacciano azioni legali in caso di mancato pagamento per il passaggio al Napoli (con cui loro hanno trovato un accordo). Per questo, diversi legali sarebbero al lavoro per completare il trasferimento. Sul giocatore si sono inseriti anche Liverpool e United, ma il giocatore ha scelto l'Italia rifiutando questi approcci e spera in una conclusione rapida per poter partire per alcuni giorni per la Nigeria.