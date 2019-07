L'Equipe - Passi concreti per Fekir! Ha già parlato con Ancelotti e ADL, offerto un contratto: la situazione

E' Nabil Fekir il nome comparso prepotentemente nella lista del Napoli per potenziare il proprio attacco. Dopo la notizia lanciata in nottata, anche l'autorevole quotidiano L'Equipe conferma l'interesse del club azzurro per l'attaccante del Lione e scrive di più. Dei passi concreti sono stati mossi, il Napoli ci sta seriamente pensando, a tal punto che sia Carlo Ancelotti che Aurelio De Laurentiis avrebbero avuto contatti con il giocatore.



IL CONTRATTO C'E' - Il 25enne transalpino preferirebbe di gran lunga il Napoli al Real Betis, club al quale sembrava destinato stando agli ultimi rumors. Una soluzione - quella spagnola - messa in stand-by proprio a causa dell'irruzione della dirigenza partenopea nel dossier. Gli andalusi - forti di una bozza di contratto col giocatore da tempo - avevano quasi trovato l'accordo con l'OL (per una cifra tra 20 e 25 milioni), ma quest'ultima società ha voluto rimandare l'affare, forse proprio perché sapeva dell'interesse azzurro. Un'offerta al club francese non è stata ancora avanzata, ma l'operazione sembra davvero seria e ben presto ci saranno nuovi aggiornamenti.