L'infortunio di Chiriches e la nuova chance per Luperto: Ancelotti e la società puntano sull'Albiol di Lecce

Una nuova occasione, che giunge dalla sfortuna. L'infortunio di Chiriches, può dare una nuova chance a Sebastiano Luperto. Rimasto in rosa per avere un'alternativa a sinistra fino al rientro di Faouzi Ghoulam, ha avuto anche l'occasione di esordire quando Mario Rui ha avuto qualche problemino. Ora che Ghoulam corre verso il rientro, gli spazi sembravano totalmente chiusi per "l'Albiol di Lecce". Ed invece, ecco la nuova occasione. Sarà lui il quarto centrale, subito dopo Maksimovic. Con uno come Carlo Ancelotti non significa affatto non vedere il campo. Qualche altra occasione per il giovane difensore, che a Dimaro ha stupito tutti, ci sarà. Ancelotti, preferendolo al nuovo acquisto Malcuit nella gara contro il Milan quando Mario Rui fu costretto a uscire, dimostrò di puntare sul difensore appena 22enne. E pure la società ci punta molto, visto che lo ha blindato con un rinnovo fino al 2023 (lo ha riportato l'edizione odierna di Tuttosport). Insomma, c'è tanta fiducia intorno al difensore che tanto bene ha fatto nelle esperienze in prestito in serie B. E con l'augurio a Chiriches di rientrare il più presto possibile, c'è pure l'in bocca al lupo a Luperto per questa nuova occasione di essere in qualche modo protagonista nel Napoli di Ancelotti.