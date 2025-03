L'Inter sfida il Napoli per Lucca, ADL ha canale preferenziale: la cifra richiesta

Asta in vista per Lorenzo Lucca: su di lui ci sono il Napoli e l’Inter, pronte a darsi battaglia - evidentemente - non solo per arrivare al titolo ma anche sul mercato. Lo evidenzia il Corriere dello Sport, che prova a fare il punto della situazioni sull'interesse per l'attaccante dell'Udinese:

"L’Udinese, dal canto suo, non ha mai trattenuto i suoi gioielli. Lo dice la storia, eccezion fatta per Totò Di Natale, caso più unico che raro. La società ascolta, valuta e, inevitabilmente, sparerà alto: la valutazione di Lucca oggi si aggira intorno ai 30 milioni, ma Napoli e Inter proveranno a trattare, con i nerazzurri che hanno meno liquidità ma più contropartite da offrire.

Tra De Laurentiis e Pozzo, però, c’è da sempre una certa affinità, quasi un canale preferenziale visti gli affari chiusi nel ventennio di presidenza napoletana di AdL. Lucca, già in doppia cifra in campionato (10 gol, di cui 5 di testa), sarebbe una risorsa preziosa per il Napoli che il prossimo anno tornerà a giocare su più fronti. In ribasso invece l’opzione Ange-Yoan Bonny, 21 anni, del Parma"