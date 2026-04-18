L'Italia per Conte è l'ultima chance internazionale, Repubblica: "Ecco le prossime mosse"

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Il disastro della nazionale libera una panchina da Ct e Antonio Conte non può negare che gli piaccia, scrive quest'oggi Antonio Corbo su Repubblica, sottolineando che "a 56 anni è una delle ultime rampe di rilancio internazionale". Il Napoli "porta fretta con cortese ambiguata", aggiunge il giornalista ricordando del terzo anno di contratto da 18mln di euro per l'intero staff del tecnico. Il problema è che bisognerà attendere fine giugno per il presidente Figc e quindi per la nomina del nuovo Ct.

La prima mossa di Conte e la seconda di ADL

Il club però "dovrà avere un progetto tecnico e bagagli pronti per i ritiri in Trentino ed Abruzzo" e serviranno già 60mln di euro per riscattare le rate finali di Hojlund, Alisson e Giovane. Conte e De Laurentiis sono amici veri e leali, "lo siano anche ora", l'auspicio di Antonio Corbo. La prima mossa dovrà essere di Antonio Conte: preferirà la nazionale lasciando che il Napoli sia libero di programmare? Intanto per il futuro sarebbe urgente sapere la causa di tanti, troppi infortuni. Di cosa si tratta: preparazione troppo dura, età, recuperi precipitosi? Per capire subito se c'è rischio recidiva. ADL avrà la seconda mossa: se Conte resta dovrà spiegargli che il Napoli non può comprare elementi da 50mln e non è replicabile la spesa di 300mln, ma dovrà rinverdire la squadra e mitigare il monte ingaggi ed investire su veri talenti.