Monti: “Conte fortunato ad avere gli infortuni: ha avuto alibi per nascondere suoi limiti”

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Gianluca Monti, giornalista de Il Mattino, ha commentato così la sconfitta del Napoli contro la Lazio, in un post pubblicato su Facebook

Gianluca Monti, giornalista de Il Mattino, ha commentato così la sconfitta del Napoli contro la Lazio, in un post pubblicato su Facebook: "La più grande fortuna di Conte quest’anno sono stati gli infortuni, perché senza l’alibi - che si è dato da solo - della ⁩sfortuna, i suoi limiti (coperti dalla fortuna, quella vera, dello scorso anno) sarebbero emersi in maniera fragorosa.

Gli riconosco la capacità di dare organizzazione difensiva (che nella passata stagione è stata una chiave), di avere doti temperamentali importanti, di riuscire ad entrare nella testa dei suoi uomini - specie in una fase iniziale del rapporto con i calciatori. Per il resto, compreso il “famoso” discorso della preparazione atletica (la gente che vomitava etc etc), siamo rimasti a un paio di decenni fa…".