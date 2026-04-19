Monti: “Conte fortunato ad avere gli infortuni: ha avuto alibi per nascondere suoi limiti”
Gianluca Monti, giornalista de Il Mattino, ha commentato così la sconfitta del Napoli contro la Lazio, in un post pubblicato su Facebook: "La più grande fortuna di Conte quest’anno sono stati gli infortuni, perché senza l’alibi - che si è dato da solo - della sfortuna, i suoi limiti (coperti dalla fortuna, quella vera, dello scorso anno) sarebbero emersi in maniera fragorosa.
Gli riconosco la capacità di dare organizzazione difensiva (che nella passata stagione è stata una chiave), di avere doti temperamentali importanti, di riuscire ad entrare nella testa dei suoi uomini - specie in una fase iniziale del rapporto con i calciatori. Per il resto, compreso il “famoso” discorso della preparazione atletica (la gente che vomitava etc etc), siamo rimasti a un paio di decenni fa…".
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