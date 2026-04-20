L’editoriale di Chiariello: “Conte ieri ha ucciso il calcio! Non è mai colpa sua: ora la stampa…”

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"C'è una cosa che secondo me è acclarata e ora la dobbiamo mettere sul piatto della discussione".

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale: "Ho quasi voglia di ringranziare Antonio Conte e non sto scherzando. Dopo la non partita contro la Lazio dovremmo essere perlomeno imbufaliti e dire poco, ma in questi casi ci si attacca la memoria, ai propri ricordi storici, letterari, ai riferimenti e se ieri sera mi è venuto subito da pensare a Padre Dante, perché perdere ci sta, se non perdi da 16 mesi in casa prima o poi la perdi una partita, ci sta, ma io dissi, e lo ribadisco, il modo ancor mi offende. E noi ieri abbiamo visto il canto d'amore, quello dei tifosi del Napoli, che alla fine di una partita squallida come minimo hanno applaudito i loro giocatori, che non se lo meritavano per quello che hanno mostrato ieri in campo, cioè niente, ma neanche l'attaccamento alla maglia, niente, ma proprio niente.

La peggiore partita che si possa ricordare dell'era Conte, ma forse che ricorda sinistramente l'epoca di Mazzarri e Calzona, quando il Napoli le perdeva senza sangue in campo proprio, il elettroencefalogramma piatto, anemia totale. Il canto d'amore di Paolo e Francesca ricorda il canto d'amore dei tifosi azzurri, così come l'assassinio del Malatesta ricorda l'assassinio del calcio, che ieri Antonio Conte ha messo in scena. Zero tiri in porta, io non la ricordavo una partita così, forse mi fa difetto la memoria oramai dopo tanti anni di calcio, ma io una partita così, dove ci si consegna all'avversario in questa maniera, non la ricordo. E allora si può dire che hanno staccato la spina, non sono scesi in campo, prima di tutto il bonifico corre a fine mese e quindi il dovere di professionalità ci deve essere sempre, di attaccamento alla maglia, visti i tifosi meravigliosi che ti ritrovi. Ma poi la domanda è sempre la stessa, Gigi De Canio non fa altro che ricordarci che l'allenatore lavora tutta la settimana con la squadra e chi meglio di lui conosce le cose? Ha ragione. E Antonio Conte che ha fatto questa settimana? Come ha fatto a non rendersi conto che dopo Parma il Napoli ha staccato la spina? Pensate che ieri, se c'era una squadra che non aveva nessuna voglia di giocare a pallone, era la Lazio, perché la Lazio si gioca tutta la stagione mercoledì contro l'Atalanta, che è andata a pareggiare a Roma, facendo il suo dovere fino in fondo. La Lazio ieri, avesse potuto, non sarebbe scesa in campo, perché tutta la testa della Lazio è concentrata su Bergamo, sull'Atalanta, perché la Lazio ha un solo vertice per entrare in Europa, che è la Coppa Italia, perché ricordiamo che anche arrivare in finale di Coppa Italia e perderla, la finale, non ti dà diritto a entrare in Europa, il regolamento è cambiato, quindi bisogna vincerla la Coppa Italia per entrare in Europa League e la Lazio, come l'Atalanta, hanno solo questa chance, altrimenti c'è la Conference per l'Atalanta e c'è il nulla cosmico per la Lazio, ma il nulla cosmico è stato il Napoli. Ora possiamo fare tutte le analisi che vogliamo, la preparazione atletica, gli infortuni, i fab four, la testardaggine di Conte, quello che vi pare. Il Napoli ad oggi è comunque secondo, anche se il Milan ha vinto di goletta col Verona già retrocesso, il solito Rabiot e il solito Maignan, però a Parma si è spenta la fiammella, ho fatto il gesto simbolico domenica scorsa, avevo anticipato quello che ha detto Spinazzola, si sperava che tra Roma e Como l'Inter frenasse ulteriormente, il Napoli veniva da 5 vittorie consecutive, a Parma è andata in scena una partita indecente, ma ora mi fa specie usare quel termine perché dopo aver visto Napoli-Lazio quella diventa perfino una signora partita, pensate un po'.

C'è una cosa che secondo me è acclarata e ora la dobbiamo mettere sul piatto della discussione: è che il Napoli, a fine stagione, nonostante sia secondo in classifica, e questo la dice lunga sul campionato italiano, gioca malissimo o forse non gioca proprio, ha giocato meglio quando stava peggio, aveva trovato delle soluzioni Conte, perfino brillanti, quel McTominay box to box in coppia con Lobotka, avevano dominato per un certo tratto di stagione, ed è il motivo per cui il Napoli sta ancora lì, aveva trovato una quadratura a un certo punto interessante, l'ha rinnegata per di nuovo incaponirsi con 4 giocatori che possono giocare insieme forse se sono tutti al top della condizione, ma De Bruyne, dopo un rientro che è sembrato dare subito qualcosa alla squadra, ha mostrato tutti i limiti della sua condizione, ma soprattutto ieri ha sbagliato l'innarrabile, ha fatto un omicidio al calcio con dei piedi che sembravano piedi fucilati per uno che ha dei piedi d'oro, non ha cercato un passaggio e mica è solo lui, l'ho già detto, Anguissa secondo me ha un problema di scarpette, perché non gioca con le scarpette da calcio, gioca con le ciabatte, gioca in ciabatte, non sono presentabili e allora Conte contraddice se stesso quando dice non guarderò i nomi e poi gioca chi non deve giocare, ma Gilmour doveva essere accantonato? Non ha giocato manco ieri, perfino Elmas ha giocato al posto suo, sarà contento Gilmour che è venuto a Napoli per prendersi nel tempo un posto da titolare? Ed è un pallino, un pupillo di Conte? Sarà contento Beukema ma che ha dovuto aspettare gli sfondoni di Parma di Juan Jesús per trovare una maglia da titolare in un ruolo che non gli appartiene per niente e che lui tutto può fare tranne che il braccetto? Non si capisce perché non giochi lui centrale, visto che è il suo mestiere e che Buongiorno faccia il centro-sinistra e che da centrale fa degli errori che sono assolutamente inconcepibili, non può essere lui il regista della difesa, è di tutta evidenza, si è anche detto che il sostituto di Rrahmani è Beukema ma ti contraddici di nuovo non facendolo giocare al posto di Rrahmani, le contraddizioni di Conte stanno venendo al pettine, bisogna stare tutti zitti, la colpa è dei giornalisti, ma a te chi te l'ha detto di parlare della nazionale? Te l'ha ordinato il medico? Sei tu che hai dato la stura a tutte le elezioni possibili, poi non era un'autocandidatura, va bene, ma non dovevi dire quello che hai detto e se poi il Presidente replica dicendo Conte vuole andare in nazionale, ma lo dicesse presto perché io devo trovare soluzioni alternative, ha detto il minimo sindacale, ora lo vuoi dal Presidente che è meglio che gli rispondi in privato? Ma se tu non dai via alla solita Toto Conte dell'anno perché il tuo ego smisurato ti deve porre sempre al centro d'attenzione e poi ti lamenti che sei al centro d'attenzione, ma ci godi da matto, perché la colpa è nostra? Che abbiamo solo letto, io ho letto sui giornali tutti: il Napoli deve svecchiare, ha 10 giocatori su 26, 10 ultratrentenni, è ovvio che c'è da svecchiare, perché te la prendi coi giornalisti? Sei diventato il nuovo simbolo di Happy Days, era Fonzie il nostro idolo, che con le mani così non riusciva a dire ho sbagliato, sei il nuovo Fonzie? Tu non sai mai dire ho sbagliato? È mai possibile che la colpa è sempre degli altri? Io ti ringrazio perché ora Napoli-Cremonese diventa una partita vitale, altrimenti non sapremmo che si fa la partita, se sei mortificato dagli a quella partita, perché è una cosa arrivare in Champions se c'hai 8 punti sulla quinta, ma adesso attenzione, perché la Juve vi sta risucchiando a voi al Milan, voi intendo gruppo-squadra con te in testa e il Milan, con il rischio che poi ti prendi pelo pelo il quarto posto e dopo la stagione non è più positiva, è assolutamente insoddisfacente, è una cosa finire secondi con un bel finale di campionato, una cosa è finire a 12 punti dall'Inter che possono diventare di più e diventa una debacle, una Champions presa per il rotto della cuffia, cambia tutto, non è vero che conta solo entrare in Champions, i soldi non sono tutto nella vita, la forma molto spesso è sostanza, quella sostanza che sta venendo meno a questo Napoli.

Due cose che mi lasciano veramente perplesso della gestione Conte. Sono: primo, che ti avevamo definito l'uomo della mentalità vincente e il primo è che siamo un Napoli tremebondo e smarrito, che fine ha fatto il condottiero? La seconda domanda: ma se tu hai fatto ben due ritiri e hai avuto un vantaggio competitivo su tutti gli avversari, specialmente Inter e Juventus che hanno dovuto fare un ritiro raffazzonato, perché Inter e Juventus sono le uniche che a primavera corrono e il Napoli va a zero all'ora, non a due all'ora, a zero all'ora? Ce lo spieghi qual è la condizione fisica di questa squadra che doveva a primavera emergere rispetto al tracollo presunto dell'Inter che in tre partite ha fatto 12 gol, giusto per dire? Forse chi mi prendeva in giro dicendo dove stanno i dieci punti con cui l'Inter vinceva lo Scudetto? Hai ragione, mi sono sbagliato, per il momento sono 12, forse diventeranno 15 e allora piuttosto che chiedere a tutti di stare zitti tranne che a te stesso, piuttosto che dirle tutte tranne le verità, perché di calcio con te non si parla mai, visto che sei il nostro allenatore e che tu sia il nostro allenatore anche per l'anno prossimo, non metto minimamente in discussione questo aspetto, se non lo fai tu stesso, io vorrei che si partisse da basi solide e le basi solide in una coppia, in un rapporto tra te e Presidente, tra te e noi, può funzionare, io che ho 40 anni di matrimonio sulle spalle lo so, solo se ci si dice tutto e se i problemi si superano insieme, se si mette la polvere sotto il tappeto, ci si alza un muro tra di noi e alla fine i rapporti finiscono male e dato che i rapporti ne capisci qualcosa, Antò, sei sulla cattiva strada".