Conte distrutto dai quotidiani: "Umiliato e senza idee, l'emergenza è tecnica! A che serve la difesa a tre?"

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Tutti i quotidiani contro Antonio Conte. La prestazione del suo Napoli, ieri contro la Lazio, ha sorpreso parecchio: chi si aspettava una squadra ancora sul pezzo, si sbagliava di grosso. Difficilmente si è visto un Napoli così brutto, che ha chiuso il match con zero tiri in porta. E la stampa se la prende anche con l'allenatore salentino, bocciato da tutti nelle pagelle. La Gazzetta dello Sport ci va giù pesante e gli assegna un 4,5: "La difesa a tre serviva in emergenza. E ora? L'emergenza è tecnica, Napoli senza idee e soluzioni con zero tiri in porta. Con i Fab Flop". Sulla stessa lunghezza d'onda anche il commento del Corriere dello Sport (4,5 il voto): "Umilianti i zero tiri nello specchio. Il Napoli ha ceduto di schianto. Spappolato nel gioco e nell'anima, marcature scriteriate. Cambi di uomini e schema (4-2-3-1) inutili.

Le pagelle di Conte dopo Napoli-Lazio 0-2

Mezzo voto in più, ma comunque una sonora bocciatura anche da parte degli altri quotidiani. A cominciare da Il Mattino: "Fa ben due cambi nell'intervallo che sono il segnale che l'operazione dei Fantastici quattro va in archivio per questa stagione. La squadra non fa un tiro in porta per tutti i 90 minuti, nonostante un lunghissimo possesso palla: è stata orrenda e lentissima, come se non le importasse niente. Il primo tempo è stato giocato esattamente al contrario di come dovrebbe fare una squadra d'ambizione, e il secondo come il primo: Sarri poteva mangiarselo e lo ha fatto. Non solo per una questione tattica, ma per mancanza del tradizione sacro fuoco continiano: dunque, se il 3-4-2-12 inguardabile, anche il rimescolamento quando nel frullatore mette qualsiasi cosa, non dà reazione. I suoi vanno a piccolo passo, quasi controvoglia, i big forse persa la strada dello scudetto iniziano a pensare ad altro". Voto 5 anche per Tuttosport: "Altra frenata, ma stavolta la sconfitta è tecnica. Il Napoli non c'è nelle giocate, nei suoi uomini migliori e nella mancata reazione".