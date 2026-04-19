Conte, campionato da dimenticare? Mai così pochi punti in carriera in Serie A
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Per la prima volta in carriera Conte finirà sotto quota 82 punti, cioè la quota più bassa registrata alla prima stagione alla guida dell'Inter nel 2019/20
La sconfitta contro la Lazio vale un record negativo per Antonio Conte: è il campionato in cui ha fatto meno punti in tutta la sua carriera in Serie A. Infatti, quand'anche dovesse vincere tutte le partite rimanenti raggiungerebbe 81 punti, la quota più bassa era 82 registrata alla prima stagione alla guida dell'Inter nel 2019/20.
Quest'ultima era stata anche l'unica volta in cui Antonio Conte non aveva vinto lo scudetto iniziando sulla panchina di una squadra di Serie A, mentre con tutta probabilità quest'anno con il Napoli non riuscirà a ripetersi. Insomma, una serata buia al Maradona in cui la sua squadra ha perso anche l'imbattibilità casalinga che resisteva da dicembre 2024.
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