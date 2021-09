L'ultima cosa da guardare prima della sfida alla Juve

Guardare altrove, non certo alla classifica ed alle prospettive che potrebbe generare una vittoria sulla Juventus. Il Napoli si approccia alla delicata sfida di sabato al Maradona leccandosi le ferite per una serie di infortuni che non inducono certo alla serenità Spalletti.

Il tecnico, dopo gli impegni con le rispettive nazionale, dovrà tracciare un bilancio sulle condizioni generale ed iniziare a fare le prime scelte per il match ai bianconeri. Tra tanti dubbi, una certezza: Osimhen (a meno di problemi fisici) guiderà l’attacco azzurro dopo l’accoglimento del ricorso sulle due giornate inflitte al nigeriano.

Sul piano psicologico al tecnico un compito davvero arduo: evitare che la squadra si lasci influenzare dalla posizione attuale della Juventus ed ammaliare dalla prospettiva, con una vittoria, di volare a +8 in graduatoria sui bianconeri. Fondamentale sarà approcciarsi alla gara con la giusta intensità e la guardia ben alta: la Juve nei momenti di difficoltà riesce sempre a trovare energie inattese. La classifica è l’ultima cosa da guardare in vista del big match di sabato pomeriggio…