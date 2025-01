L'ultima idea per l'attacco, Gazzetta: "Werner in prestito fino a giugno"

Date le note difficoltà per arrivare ad uno tra Garnacho e Adeyemi, tra aspetti economici, distanze di valutazione sul prezzo e calciatori da convincere, vedi il tedesco del Borussia, il Napoli si guarda intorno e anche altrove per la ricerca dell'erede di Kvara.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club azzurro continua a pensare anche a Timo Werner del Tottenham, anni 29, duttile attaccante ex Chelsea. Secondo il quotidiano, l’idea del Napoli sarebbe quella di unprestito di sei mesi, rimandando l’investimento in attacco per l’estate.