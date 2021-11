L'unica vera squadra in vantaggio per Insigne

Prima le parole di De Laurentiis e poi quelle di Pisacane, il suo agente. Botta e risposta a distanza, con dichiarazioni ufficiali, da parte dei due attori principali della telenovela rinnovo di Lorenzo Insigne. Ognuno ha spiegato il suo punto di vista, l'agente del capitano è stato più diretto parlando anche di cifre e di posizioni intraprese. I tifosi si domandano: cosa succederà?

LA PRIORITA' DI INSIGNE E DEL NAPOLI

Al momento, l'unica squadra alla quale Insigne può essere accostato è il Napoli. Perché, fino a prova contraria, c'è da parte di entrambi, del calciatore e della società, l'interesse a proseguire insieme. Chiaramente siamo, oggi, nel campo delle ipotesi e delle suggestioni, per questo si parla di Inter o di America (anche questa una voce smentita da Pisacane). La trattativa è entrata nella fase calda e potrebbe sbloccarsi in primavera come accadde due anni prima per Mertens.

LE ALTERNATIVE

Se Insigne non dovesse rinnovare col Napoli, tante le società che potrebbero approfittarne a zero. Una su tutte l'Inter, che stima Insigne da tempo. Ma sono vere anche le voci sull'Everton e in passato si era parlato anche di altre società interessate. Ma ce n'è una che resta in vantaggio: il Napoli. Padrone e artefice del destino del capitano fino al prossimo giugno. Non sarà mai troppo tardi per il rinnovo.