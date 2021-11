Ag. Insigne: "Usa? Solo un investimento con altro calciatore della nazionale"

L'agente di Lorenzo Insigne Vincenzo Pisacane, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano 'Il Roma', ha smentito le voci su possibili trattative per portare il capitano del Napoli negli Stati Uniti,

Si parla di un suo viaggio in America per portare Insigne a giocare negli States...

"Si sparano notizie solo per vendere giornali e avere like. Io ero in Sudamerica per questioni mie di lavoro e non in America"

Forse qualcuno si è impressionato di un incontro tra lei, il calciatore e il papà con imprenditori americani...

"Ho già chiarito questa situazione. Lorenzo Insigne stava facendo un investimento in un building assieme ad un altro calciatore della Nazionale al 14esimo e 16esimo piano. Questo non significa che un giorno lontano non possa andare negli Stati Uniti, in Francia, in Spagna o in qualche altra nazione".