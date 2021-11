L'unico ostacolo all'acquisto di Vecino (che per il Napoli ha senso)

Matias Vecino al Napoli, ci risiamo. Di nuovo, dopo le voci prima dell'Inter, quando il Cammellone - questo il suo soprannome - giocava nella Fiorentina e veniva accostato al Napoli data la stima che nutriva in lui Sarri, che lo aveva allenato a Empoli. Da un allenatore all'altro: Spalletti, come Maurizio, adora Matias l'uruguagio, un centrocampista dalle lunghe leve e che all'Inter non trova spazio. Appena otto presenze ma molti sono spezzoni. Sperava di giocare di più, lo ha detto, lo ha lasciato intendere, e il Napoli - come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport - ci riprova.

VECINO, SPALLETTI E LA COPPA D'AFRICA

Il medianone dell'Inter sarebbe il perfetto sostituto di Anguissa, che a gennaio mancherà per la Coppa d'Africa. Ha caratteristiche simili e nel 4-3-3, come interno, offrirebbe centimetri e anche qualche gol con inserimenti annessi, specialità della casa. Peculiarità, questa, che lo differenzia dal camerunense. Spalletti lo ha già allenato all'Inter e sarebbe felice di riaverlo in squadra. Lobotka gli fa posto? Ha un senso: col cambio modulo ci sono già due registi, Fabian e Demme, e per lo slovacco - reduce da un infortunio - lo spazio si è ridotto. Ma Spalletti vorrebbe non privarsene e non sarà facile trovare acquirenti per gennaio. Vedremo.

L'OSTACOLO PRINCIPALE

Due ostacoli, in realtà. Il primo: l'Inter cederebbe un giocatore alla diretta rivale per lo scudetto? Il secondo: quanto è disposto a spendere il Napoli per accontentare l'Inter sapendo che Vecino si libererà a zero la prossima estate? Allo specchio: quanto chiederà l'Inter a sei mesi dalla scadenza del contratto? Difficile, ad oggi, credere che le due società possano trovare un accordo. Un'idea? Rinnovo per un anno e prestito oneroso. Ma il mercato non è neppure cominciato e queste sono solo chiacchiere.