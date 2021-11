Lo fareste questo scambio?

Dentro Matias Vecino, fuori Stanislav Lobotka: ci state? Ecco, in casa Napoli la valutazione su questa possibilità verrà fatta con grande attenzione nelle prossime settimane, considerando le caratteristiche tecniche dei due e le necessità di Luciano Spalletti. Chi è più funzionale alle esigenze tattiche di questa squadra? La risposta forse è già nella domanda, perché il Napoli cerca un centrocampista più dinamico dello slovacco, bravo anche negli inserimenti e caratterialmente pronto ad affrontare le sfide decisive che sono alle porte.

Situazioni che si incastrano

“Nell’Inter negli ultimi mesi sto vivendo una situazione che non era quella che mi aspettavo a inizio stagione in base a quello di cui avevo parlato con l’allenatore e con il club”. Ad avviare l’effetto domino è stato proprio Vecino, che dal ritiro della sua nazionale lasciava intendere all’Inter di non essere affatto felice del suo utilizzo. Un assist per le possibili pretendenti, con Spalletti che da sempre è un suo grande estimatore.

Il caso Stan

Ad inizio stagione Lobotka si stava ritagliando uno spazio importante nel nuovo Napoli, al punto da guadagnarsi grandi lodi dal nuovo allenatore. Poi l’arrivo di Anguissa e l’infortunio lo hanno confinato nuovamente ai margini, scavalcato nelle gerarchie in mediana anche sia da Demme che da Elmas. Insomma, l’idea di cambiare aria non è più così assurda e le pretendenti non mancano: in primis l’Udinese che lo stima e ne farebbe un titolare inamovibile.

Fluidità

Dovranno ora incastrarsi alcune situazioni, ma la possibilità di inserire Vecino a gennaio al posto di Lobotka è ipotesi realizzabile. In casa Napoli sarà argomento di discussione, magari il match di San Siro sarà l’occasione per approfondire la questione...