La domanda che nessuno aveva fatto a De Laurentiis in 20 anni di Napoli

Tra paste e fagioli e ‘amore mio’. Aurelio De Laurentiis ha parlato, per circa due ore, stabilendo in alcuni passaggi un nuovo primato mondiale di supercazzola. Qualche passaggio interessante nella conferenza del patron a Castel Volturno, ma troppa retorica e poca sostanza nei discorsi che hanno provato ad indirizzare altrove, ancora una volta, le colpe per una stagione disastrosa dopo il capolavoro dello scorso anno.

L’unico errore che De Laureuntiis imputa a se stesso, e già questo dovrebbe far riflettere, è quello di non aver trattenuto Spalletti. Che poi, lo sa bene anche lui, sarebbe stato impossibile avviare una stagione col tecnico che non vuole rimanere, rischiando di innescare un contenzioso legale.

Il presidente avrebbe dovuto spiegare perché, dopo Spalletti, è andato a prendere la SUA SESTA scelta. Perché l’ha detto lui, nei mesi scorsi, che Garcia era la SESTA scelta. Invece di ricordare alla sala stampa, come se i giornalisti non facessero quello di mestiere, i precedenti di Garcia, sarebbe stato più interessante analizzare i motivi delle porte in faccia che in troppi gli hanno sbattuto.

Ci ha parlato di Kim, dicendo che la società sapeva già al momento dell’acquisto, che sarebbe partito l’estate dopo. Ancor più grave, dunque, farsi trovare impreparati sul sostituto al punto da farsi prendere in giro pure dal Lens sui social, con l’affare Danso.

Insomma, ancora molto fumo e poca chiarezza. La conferenza si è chiusa con una parentesi di grande giornalismo, la domanda di Mimmo Carratelli, che nonostante i tentativi di Captatio benevolentiae di ADL, non si è lasciato ammorbidire, andando dritto al punto.

“Si è chiesto se la causa di tutto questo non sia il suo brutto carattere? Viene qui con l’arroganza del padrone, dovrebbe invece venire da presidente..”. Un passaggio fondamentale, che dovrebbe indurre De Laurentiis ad una profonda riflessione. Ben oltre, le battutitene e le paste e fagioli da offrire alla stampa.

