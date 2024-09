La frase di Lobotka è una dichiarazione d'amore per il Napoli

Stanislav Lobotka ha parlato ai media slovacchi del presente ma anche del futuro, spiegando che il contratto a Napoli è ancora lungo e che del domani non v'è certezza. Ma il regista ha anche regalato momenti di sentimento e sincero amore verso la piazza e il club. Lobotka, testualmente, ha detto: "Ho ancora un contratto valido qui. Ho detto che se dovessi andarmene, allora o al Barcellona, di cui si è parlato molto, o in un altro grande club. Non ci sono molti posti a cui puoi andare dal Napoli. Ma sono contento di essere rimasto".

Una vera e propria dichiarazione d'amore di Lobotka che riconosce il valore del club e il livello raggiunto in questi anni con la vittoria dello scudetto. Come a dire: dopo Napoli non si potrà scegliere un club tanto per cambiare, bisognerà puntare al massimo e quindi alzare un'asticella già alta pensando solo a top club europei come, appunto, il Barcellona o pochi altri a livello europeo. Una frase che i tifosi sui social hanno particolarmente apprezzato.