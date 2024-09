Lobotka: "Conte mi ha blindato, felice di essere rimasto! Futuro? Dopo Napoli puoi andare in pochi club"

"Addio al Napoli? Conte, il nuovo allenatore, ha deciso subito dopo il suo arrivo di non far andare da nessuna parte quattro giocatori. E non puoi farci molto". Lo ha detto Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, al podcast slovacco VAR. Sul futuro, il regista ha aggiunto: "Ho ancora un contratto valido qui. Ho detto che se dovessi andarmene, allora o al Barcellona, di cui si è parlato molto, o in un altro grande club. Non ci sono molti posti a cui puoi andare dal Napoli. Ma sono contento di essere rimasto.

De Laurentiis? Io sono felice a Napoli, non ho fretta di andare da nessuna parte. Ora ho la mia età e la penso diversamente da quando avevo 23 anni. Sono ancora sotto contratto e qualunque cosa accada, accadrà".