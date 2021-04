La notizia di mercato sfuggita a molti

Nel giorno di Juve-Napoli, Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è andato a fare visita al Milan. Un incontro di cortesia, un confronto come tanti, uno scambio di battute e di opinioni. C'è una foto che lo ritrae all'esterno della sede rossonera. Il procuratore di Insigne lavora al futuro del suo assistito che ha segnato anche contro la Juventus. Il suo destino è in bilico.

Il rinnovo di contratto scade nel 2022, c'è ancora tempo per parlare di rinnovo, il Napoli comincerà a farlo, sul serio, solo a fine stagione. Intanto questa è una notizia: il Milan chiede informazioni su Insigne. Che piace a tante società essendo nel pieno della sua carriera. Anche gli Europei possono aiutarlo ad avere mercato. Lui pensa al Napoli e non vuole andarsene, ma è chiaro che tutto dipenderà dall'accordo economico da raggiungere col Napoli.

Ovvio che tanti club inizino ad interessarsi alla vicenda. Insigne a prezzo di saldi in estate, senza rinnovo, sarebbe una grossa occasione. Un rischio che De Laurentiis vorrebbe scongiurare. Per questo il Napoli farà di tutto per blindarlo.