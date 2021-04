Sky - Insigne, l'agente incontra il Milan nel giorno di Juve-Napoli: i dettagli

Nel pomeriggio di oggi è andato in scena a Casa Milan un incontro di un'ora tra la dirigenza rossonera e l'agente di Insigne, Vincenzo Pisacane. Il club ha definito il summit come solo una 'visita di cortesia'. Sembra difficile che il capitano del Napoli, con ancora un anno di contratto, possa lasciare la maglia azzurra. Insigne si siederà con la dirigenza azzurra per parlare di un eventuale rinnovo di contratto a fine campionato. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio.