La notte insonne di Raspadori: retroscena sul palo colpito a Venezia

"Ci penserò tutta la notte": l'ha confessato ai giornalisti Giacomo Raspadori, che quel legno colpito a Venezia gli avrebbe tolto il sonno. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Un sentimento di rabbia e un pizzico rammarico per Giacomo Raspadori. A quel palo, nel primo tempo, ci avrà pensato anche stanotte. Un sinistro a giro come il suo, nove volte su dieci, prende il palo interno ed entra in rete. Non è stato così, con il pallone che ha attraversato tutto lo specchio della porta, lasciando l’amaro in bocca a lui e al Napoli, che avrebbe potuto sbloccare subito la gara al Penzo.

Così Raspadori in conferenza stampa: "È stato un episodio che avrebbe spostato l’equilibrio della partita - ha commentato Jack - È andata così, sicuramente ci ripenserò. Sappiamo che a livello d’atteggiamento e di preparazione abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, solo che non siamo riusciti a sbloccarla. Il rammarico e la rabbia sono legati a questo".