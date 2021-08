La nuova vita di Elmas: la mossa decisiva di Spalletti

Elmas tra i più in forma, a Spalletti piace: può scavalcare Ruiz al debutto. Si parla del macedone sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport e di un possibile utilizzo dal primo minuto del centrocampista nella sfida di esordio in campionato contro il Venezia: "Ha tanto di speciale la sua estate. Probabilmente, da quando è al Napoli, è la prima volta che Eljif Elmas ha la convinzione di potersela giocare. L’etichetta di precario gli resta appiccicata addosso anche adesso, perché sia in attacco sia a centrocampo le gerarchie sono abbastanza chiare.

Ma c’è qualcosa di diverso a renderlo fiducioso. Probabilmente sarà la considerazione di Luciano Spalletti, che è riuscito a conquistarsi con un precampionato di livello alto. In ritiro si è presentato tirato al massimo, sia a Dimaro sia a Castel di Sangro: in entrambe le località ha deliziato i tifosi napoletani, regalando giocate di qualità e qualche bel gol".