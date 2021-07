La prima cosa che ci viene in mente dopo le parole di Spalletti

Luciano Spalletti ha parlato, schietto e sincero, serio e sorridente: Forza Napoli. Sarò con te. Darò il massimo. Non vedo l'ora di conoscere la città. Poche frasi per il nuovo allenatore del Napoli, che ha incontrato De Laurentiis e visitato il Konami Training Center di Castel Volturno.

L'impressione è di quelle positive. Spalletti, che ha conosciuto piazze importanti come quelle di Roma e Milano, sponda Inter, sa di aver intrapreso una splendida avventura professionale. Si è calato nella nuova realtà con l'esperienza che lo contraddistingue. Ha convinto per il suo umile approccio alla nuova esperienza, è stato diretto coi giornalisti, ma senza lanciare proclami.

Non vede l'ora di mettersi a lavoro, è uno di quegli allenatori anti-social, anti-divi, che adora il lavoro sul campo. Certo, sa anche essere personaggio, in conferenza è spesso protagonista di veri e propri show, ma non fa promesse e ha sempre lasciato parlare il terreno di gioco. Accadrà anche stavolta. Lo spera De Laurentiis.