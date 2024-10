La prima richiesta di Conte alla squadra per il Milan

Un Napoli a San Siro che non si faccia condizionare da nulla: questa è la prima richiesta che Antonio Conte farà alla squadra in vista del delicatissimo match contro il Milan, in programma martedì sera nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata di campionato. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Conte chiederà ai suoi ragazzi di non farsi condizionare da nulla, l'esame San Siro è molto significativo sia per la prestazione che per il risultato.

Riuscire a superare Milan-Napoli con una prova di forza potrebbe spingere gli azzurri verso picchi d'autostima molto alti, a danno del Milan che perderebbe ulteriore terreno in classifica" scrive il quotidiano.