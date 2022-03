La prima volta di Spalletti per coronare una grande carriera

C’è sempre una prima volta, anche a 63 anni (lunedì è il suo compleanno, magari con un regalo da farsi domenica sera) inseguendo il sogno tricolore

C’è sempre una prima volta, anche a 63 anni (lunedì è il suo compleanno, magari con un regalo da farsi domenica sera) inseguendo il sogno tricolore, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno, sottolineando che dopo un campionato con lo Zenit, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana nel 2007 e nel 2008 con la Roma, a Spalletti "manca lo scudetto in Italia per coronare una carriera di grande livello". Quello sfiorato nel 2008, quando chiuse al secondo posto con la Roma dietro l’Inter di Mancini campione d’Italia con soli tre punti in più dei giallorossi. Rispetto alle altre due di testa: "Spalletti trasmette la sensazione di aver inciso più di tutti, conquistando lo spogliatoio, il presidente De Laurentiis e lavorando anche sulla mentalità dell’ambiente".