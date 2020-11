La promessa che Gattuso ha fatto a Maradona

Emozionante, toccante, commovente e ironico Rino Gattuso a fine partita a Sky Sport nel suo ricordo per Diego Armando Maradona. Una frase, più di tutte, sa di promessa: "Speriamo di regalargli un trofeo". Rino è stato fan, come tutti, di Maradona. Lo ha anche conosciuto: "Ho tanti bei ricordi di Maradona, ho avuto la possibilità di parlare tante volte con Diego, di cenare due volte con lui. E' morto ma non morirà mai. Ha fatto tante cose straordinarie".

PROMESSA - Napoli vuole vincere per Diego. Come ha fatto Diego. Le parole di Gattuso, le stesse, le aveva pronunciate pochi minuti prima Politano: "Era difficile giocare, vogliamo dedicare un trofeo a Maradona". Il Napoli avrà tre occasioni per farcela: se lo scudetto sembra difficile, nonostante sia tutto possibile, Coppa Italia ed Europa League - più la Supercoppa di gennaio - sono trofei che il Napoli può alzare al cielo. Ci sono tutti i presupposti per farla. Basta volerlo dando il massimo e lavorando bene.