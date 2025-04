La reazione al successo dell'Inter: Napoli condannato a vincere, come nel febbraio nero

Il Napoli ieri ha guardato con grande interesse al Meazza, mentre l'Inter batteva il Cagliari e allungava in classifica a+6. Come avranno reagito in casa azzurra a questo risultato? Lo racconta il Corriere dello Sport: "Certe cose cambiano, certe altre no. L’Inter ha battuto il Cagliari a San Siro e di conseguenza per il Napoli non è stato un sabato pieno di sorrisi di speranza come il precedente, dopo il pareggio di Parma. Per niente.

Ora la distanza dal primo posto è di sei punti. Momentaneamente ma anche tremendamente. E così, entra in ballo la costante di un periodo fatto di frenate e sciupi inaugurato a febbraio: la squadra di Conte è condannata a vincere. E come se non bastasse c’è anche l’aggravante di non poter più sbagliare come è accaduto troppe volte nelle ultime nove giornate".