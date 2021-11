La rinascita del guerriero: Juan Jesus torna titolare in Serie A dopo due anni

La rinascita del guerriero, titola nelle pagine interne il Corriere dello Sport per raccontare la parabola di Juan Jesus, domani titolare con il Verona. 16 presenze con la Roma nelle ultime due stagioni, e dopo due anni d'attesa tornerà titolare in campionato (l'ultima col Genoa all'Olimpico il 25 agosto 2019. Da quel momento un rapporto estremamente complesso con Fonseca e un problema fisico. Poi un blackout fino alla chiamata di Spalletti, che l'aveva voluto anche a Roma. Complice la squalifica di Koulibaly e l'infortunio di Manolas, sarà titolare e dovrà vedersela con il Cholito Simeone, l'attaccante del momento con 8 gol messi in fila tra un poker alla Lazio e una doppietta con la Juve, ma a 30 anni e un'esperienza ultradecennale non avrà alcuna paura, ma solo carica.