La strategia del Napoli per Lobotka: cosa filtra da Castel Volturno

vedi letture

Novità relative al futuro di Stanislav Lobotka dopo l'infortunio. La domanda ricorrente è la seguente: recupererà per la sfida di domenica contro l'Atalanta?

Il regista, fuori sin dalla precedente sosta per l’infortunio a un flessore della coscia sinistra rimediato in Azerbaigian con la nazionale slovacca in Nations League, ha già saltato le trasferte di Empoli e Milano e poi la passerella del Maradona contro il Lecce. Tutto secondo i piani: l’obiettivo è restituirlo a Conte già per la Dea, ma le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno fino a sabato, rispettando il principio del rischio zero. Ovvero: nessuna forzatura. Lo scrive il Corriere dello Sport.