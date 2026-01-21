Lang, contusione non cambia il futuro! Romano: "Oggi si prova a chiudere col Gala, novità sulle cifre"

Ore decisive per il futuro di Noa Lang. Le ultime sull'olandese arrivano da Fabrizio Romano, che ne ha parlato dal proprio canale Youtube.

"Nonostante l’infortunio rimediato all’ultimo pallone toccato nella gara di Copenaghen dopo un duro fallo che ha fatto temere il peggio - spiega Romano -, al momento non risultano lesioni considerate serie. Questa è l’impressione emersa nel post partita, con il giocatore apparso sofferente ma non in condizioni tali da far scattare particolari allarmi.

Alla luce di questo, Napoli e Galatasaray restano in contatto e potrebbero arrivare a una chiusura nelle prossime ore. Le cifre dell’operazione sono state riviste nelle ultime ore: il club turco punta a mantenere l’accordo su una valutazione tra i 26 e i 27 milioni di euro, mentre il Napoli vorrebbe avvicinarsi ai 30 milioni. Le parti potrebbero incontrarsi a metà strada. La formula allo studio prevede un prestito da 2 milioni di euro con opzione di riscatto e non obbligo".