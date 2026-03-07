Infortunio McTominay: l'annuncio di Conte che tutti stavano aspettando
E ora, dopo Anguissa e De Bruyne, rientrati entrambi in campo ieri in occasione del match contro il Torino, toccherà a Scott McTominay, aspettando Lobotka. Stanno per rientrare tutti i centrocampisti del Napoli. Ieri a Dazn prima e in conferenza poi, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha annunciato che Scott potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già a partire dalla prossima settimana.
L'annuncio di Conte sulle condizioni di McTominay
"Adesso speriamo di recuperare anche McTominay, è naturale che Anguissa e De Bruyne devono ritrovare la miglior condizione anche se Kevin è rientrato in discrete condizioni fisiche. In questo momento non possiamo fare regali a nessuno", le sue parole in diretta tv. Poi a domanda simile ha così risposto in conferenza su McT e anche sugli altri infortunati: "Aspettiamo il recupero di altri come McTominay, dopo la sosta forse ci sarà il recupero di Giovanni Di Lorenzo, per Neres dobbiamo aspettare a fine aprile".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
